EmpowerIT: Wie bekommen wir mehr Frauen in den IT-Bereich?

Die Informationstechnik ist eine Schlüsselbranche der Wirtschaft. Hier liegen die großen Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz. Das große Geld verdienen in der IT aber größtenteils Männer: Weniger als ein Fünftel der IT-Beschäftigten in Deutschland sind Frauen. Und das muss sich ändern, findet der Landesfrauenrat Baden-Württemberg- und veranstaltet deshalb den Fachtag “EmpowerIT: Mädchen stärken und KI-Ethik fördern” in Stuttgart. Wie das gelingen soll, darüber hat SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem mit der Vorsitzenden des Landesfrauenrates, Ute Mackenstedt, gesprochen.