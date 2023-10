Elektroschrott - Macht Elektronik unser Klima kaputt?

per Mail teilen

Ob Haushaltsgeräte oder Unterhaltungselektronik, in den letzten Jahrzehnten haben wir immer mehr davon gekauft. Was macht unser Hunger nach Technik mit Umwelt & Klima? Darüber diskutieren Werner & Tobi heute und klären Fragen wie: Was passiert mit dem ganzen Elektroschrott? Wie gut lassen sich die Geräte recyceln? Gehen uns die Rohstoffe bald aus? Und wie viel CO2 entsteht eigentlich bei der Herstellung eines Smartphones?

Diese Podcast-Episode steht unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.