Wie man sein Haar trägt – das ist eine sehr individuelle Entscheidung. Aber manchmal ist es auch ein politisches Statement. Haare können ausgrenzen. Frisuren folgen Schönheitsidealen. Und Perücken stehen in manchen Teilen der Welt für Überbleibsel aus der Kolonialzeit. Antje Diekhans berichtet in dieser Sendung über Perücken in Kenias Justizsystem und Katrin Brand über gesellschaftliche und gesundheitliche Folgen des Haare-Stylens in den USA.