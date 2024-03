Eine Frau, ein Wort: Rabatz

Am Wochenende gibt es wieder Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und für Demokratie - zum Beispiel in Neuwied und Heilbronn. Und schon Anfang der Woche hat Unternehmer Reinhold Würth in einem Brief seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewarnt - konkret vor der AfD. Es sei "zu wenig", aus Unmut gegenüber der Ampel und aus Spaß an der Freude "Rabatz" zu machen und diese Partei zu wählen. Das Wort "Rabatz" bedeutet "Krawall", kommt aus Berlin und Katharina Krüger hat sich in ihrer Kolumne "Eine Frau, ein Wort" mal so ihre Gedanken dazu gemacht.