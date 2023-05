per Mail teilen

Ein Viertel aller Viertklässler in Deutschland kann nicht ausreichend lesen, heißt es in der internationalen Lese-Studie IGLU. Das ist mehr als noch vor sieben Jahren. Wer nicht gut lesen kann, kommt auch sonst in der Schule schlecht mit. Deshalb nimmt unsere Kolumnistin Katharina Krüger Sie heute mit auf eine Lese-Reise.