per Mail teilen

In Deutschland fehlen laut einer aktuellen Bertelsmann-Studie mehr als 400.000 Kita-Plätze. Derweil streiken in vielen Kommunen die Erzieherinnen und Erzieher. Unsere Kolumnistin Katharina Krüger ist selbst von der "Kitastrophe" betroffen und weiß, was "Kita" heute bedeutet.