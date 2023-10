Die Rückkehr der amerikanischen Bisons

Vor rund 100 Jahren waren Büffel in den USA fast ausgerottet - mittlerweile haben sich die Bison-Bestände erholt. Nicht nur in Nationalparks, sondern auch in Schutzgebieten gibt es wieder freilebende Herden. Auch in der Prärie in Zentral-Montana werden wieder wilde Bisons angesiedelt, unter anderem um das ökologische Gleichgewicht der Prärie zu sichern. Doch nicht alle sind mit der Rückkehr der Bisons einverstanden. Rinderzüchter in der Region fürchten, dass die Büffel Krankheiten übertragen und ihren Rindern das Weideland wegnehmen.