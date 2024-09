Grüne Jugend tritt aus: Nicht alle "Alten" freuen sich darüber

per Mail teilen

Der Bundesvorstand der Grünen Jugend verlässt die Partei und der EU-Abgeordnete Michael Bloss weint ihnen "eine Träne nach". Er versteht deren Wunsch nach mehr Klarheit.

Die Grünen-Politikerin Renate Künast hat die parteiinterne Diskussion losgetreten, als sie den Parteiaustritt des Vorstands der Grünen-Jugend mit den Worten kommentierte: "Da wundere ich mich nicht drüber und da weine ich jetzt auch nicht."

Es ist nicht die Zeit, dass man nur 'tschüss' sagt - wir wollen euch nicht mehr haben.

Kritik der Grünen-Jugend ernst nehmen

Ihr Parteikollege Michael Bloss, Abgeordneter im Europäischen Parlament, will das so nicht stehenlassen. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem betont der Grünen-Politiker, er weine dem Vorstand der Grünen-Jugend eine Träne nach. Denn bei vielen jungen Leuten und auch bei der Grünen Jugend gebe es Frustrationen. Sie wünschten sich einen programmatischeren Kurs der Grünen. "Das muss man ernst nehmen." Denn es sei falsch so zu tun, als ob es die Kritik nicht gäbe.

Mehr Entschlossenheit beim Klimaschutz

Der Vorstand der Grünen-Jugend hat angekündigt, sich politisch nach links orientieren zu wollen. Michael Bloss ist skeptisch, dass das funktionieren kann. Allerdings wünscht auch er sich Klarheit und dass die Grünen ihre Position nicht aufgeben würden. Als Beispiel nennt er den Klimaschutz. Es handele sich um ein "Menschheitsthema, für das nur wir Grünen stehen und dass wir Grünen nach vorne bringen wollen".

Neuaufstellung der Grünen bis zum Parteitag

Die kommenden Wochen bis zum Bundesparteitag der Grünen im November muss die Partei nach Einschätzung des EU-Abgeordneten für einen Neustart nutzen. "Es ist eine Chance eine neue Einigkeit und eine programmatische Klarheit herzustellen." Es biete sich auch die Möglichkeit, über die inhaltliche Kritik der Grünen Jugend nachzudenken. "Sie wünscht sich von uns, dass wir lauter sind, dass wir grüne Positionen behaupten." Die Verantwortung liege jetzt bei den Parlamentariern, um der Grünen Jugend eine Orientierung zu geben.