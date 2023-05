Den Hallen- und Freibädern fehlt der Nachwuchs

Der Beruf des Schwimmmeisters - früher war das der Bademeister – ist nicht mehr angesagt, klagt Oliver Sternagel, der Leiter der Karlsruher Bäderbetriebe in SWR Aktuell: "Wir arbeiten natürlich dann, wenn unsere Gäste frei haben: am Abend, am Feiertag, am Wochenende." Dabei könne die Bezahlung, bis 1600 Euro netto nach der Lehre, sich durchaus sehen lassen, meint Sternagel. So glamourös wie "Baywatch" sei der Job dann aber doch nicht. "Unsere Fachkräfte sind Lebensretter, Handwerker, Menschen, die gerne an der frischen Luft arbeiten - und das sind Menschen, die auch gerne mit unseren Gästen zusammenarbeiten." Wie lange die Ausbildung dauert und was Interessierte mitbringen müssen, darüber hat Oliver Sternagel mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex gesprochen.