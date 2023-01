"Das war kein normales Silvester" - Polizeigewerkschafter Kusterer widerspricht Strobl

Auch wenn das Corona-Virus nicht aus der Welt ist - zum ersten Mal seit Pandemiebeginn gab es wieder eine Silvesternacht ohne Einschränkungen. Dementsprechend wurde viel gefeiert und auch viel geböllert. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl spricht von "silvester-typischen" Einsätzen und einem relativ normalen Verlauf. War also alles in Ordnung an Silvester 2022? Darüber hat SWR Aktuell Moderator Stefan Eich mit Ralf Kusterer gesprochen - er ist Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft in Baden-Württemberg und auch stellvertretender Bundesvorsitzender.