Brunei - In Deutschland ist das kleine Sultanat in Südostasien so gut wie unbekannt. Und so fühlt sich Brunei auch am wohlsten - außerhalb jeder Öffentlichkeit. Eine Schlagzeile aber ging 2019 doch um die Welt: “Homosexuellen droht in Brunei die Steinigung”, denn in dem Sultanat gilt das Recht der Scharia. Doch im Land selbst zeigt sich: Die Gesetze spielen im Alltag so gut wie keine Rolle. Das Land ist reich und die Menschen sind zufrieden. Auch mit ihrem König, einem der letzten absoluten Herrscher der Welt. Wahlen gibt es nicht, keine Opposition, aber auch keinen Aufstand. Den Menschen gehe es zu gut, sagen Politikwissenschaftler.