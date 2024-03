Mehr Cybermobbing gegen Kinder: "Gibt keine Pause mehr"

Jedes sechste Schulkind in Europa wird Opfer von Cybermobbing – das zeigt ein neuer Bericht der Weltgesundheitsorganisation WHO. Diese Zahlen bestätigen auch die Erfahrungen von Hannah Lichtenthäler, Fachreferentin für Medien und Digitales beim Kinderschutzbund. "Kinder bekommen immer früher Zugang zu internetfähigen Geräten und damit oft auch unbegrenzten und unbegleiteten Zugang zum Netz. Und genau dort potenziert sich die Gefahr von digitaler Gewalt, wie zum Beispiel Cybermobbing", so Lichtenthäler in SWR Aktuell. Das Schlimme sei: es gebe keine Pause mehr. "Die Mobber*innen können die Kinder rund um die Uhr erreichen", erklärt die Fachreferentin. Warum gerade auch KI ein großes Problem für Betroffene von Cybermobbing ist, bespricht Lichtenthäler im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.