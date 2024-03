Corona und die Hygiene: Was bleibt und was wäre besser geblieben?

per Mail teilen

Dass Hygiene ganz wichtig ist, haben wir in der Corona-Pandemie auf jeden Fall gelernt. Die Computertastatur desinfizieren, den Bürotisch gründlich abwischen und Hände waschen sowieso. Als das Coronavirus noch unseren Alltag beherrscht hat, war es vielen Arbeitnehmern superwichtig, dass alles sauber ist. Seit einem Jahr ist die Pandemie offiziell beendet. Was ist von den Hygiene-Standards geblieben? " Es wird definitiv darauf geachtet, dass die Kontaktflächen, die man hauptsächlich mit den Händen berührt, gereinigt und desinfiziert werden ", sagte Samuele Dinara im SWR - er ist staatlich geprüfter Desinfektor und Inhaber der Firma RS Cleaning in Karlsruhe. Sein Unternehmen macht Büros sauber.

Was wir nach der Pandemie an Hygiene wieder über Bord geworfen haben und worauf wir wirklich verzichten können, bespricht SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit Samuele Dinara.