Close Call - wie lassen sich Flugzeugkollisionen verhindern?

Es sind schreckliche Bilder, die Anfang Januar um die Welt gehen. Auf dem Flughafen Tokio-Haneda steht ein Airbus der Japan Airlines in Flammen. Er war zuvor auf der Landebahn mit einem Flugzeug der japanischen Küstenwache kollidiert. In der Küstenwachen-Maschine sterben 5 Menschen, die 379 Insassen des Airbus überleben größtenteils unverletzt. Die genaue Unfallursache ist noch nicht abschließend geklärt. In den vergangenen Jahrzehnten kam es auf Flughäfen immer wieder zu solchen Zusammenstößen oder Beinahe-Kollisionen. Wie lassen sie sich in Zukunft verhindern? Wir sprechen darüber, welche Sicherheitsmaßnahmen es an deutschen Flughäfen gibt und wie Piloten auf die Gefahr einer Kollision blicken.