Busreisen: Corona vorbei - Branche boomt

In Stuttgart läuft gerade die Tourismus-Messe CMT. Die Messe wurde von der Corona-Pandemie genauso getroffen wie die Tourismus-Branche selbst. In diesem Jahr geht es aber wieder aufwärts, sagt Klaus Sedelmeier. Er ist Geschäftsführer von "Rast-Reisen" in Hartheim bei Freiburg. Während der Pandemie standen viele Busunternehmen vor dem Abgrund, manche mussten auch aufgeben. Welche Altersgruppe jetzt vor allem für den aktuellen Aufschwung verantwortlich ist, erklärt Sedelmeier im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.