BUND RLP zu Lückenschluss A1: "Hohe Belastung für Natur und Umwelt"

Bundesverkehrsminister Wissing will den Lückenschluss der A1 in der Eifel beschleunigen. In einem Gespräch mit der DPA kritisierte der Minister, dass immer wieder Umweltbelange als Vorwand genutzt würden, um Infrastrukturmaßnahmen zu verhindern. Als Beispiel nannte er die A1. Der BUND hatte zuletzt Klage gegen den Weiterbau eingereicht. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Lissy Kaufmann verteidigt Sabine Yacoub die Klage: "Es wird sehr viel Fläche versiegelt bei einer neuen Autobahn. Das führt dazu, dass diese Fläche für die Natur nicht mehr zur Verfügung steht, für die Landwirtschaft nicht mehr zur Verfügung steht, dass Wasser nicht mehr versickern kann. Wir haben einen Bereich, der direkt im Einzugsgebiet der Ahr ist, wo wir davon ausgehen, dass Hochwassergefahren an der Ahr (…) noch verstärkt werden." Deshalb sei ein Weiterbau der A1 eine "hohe Belastung für Natur und Umwelt". Warum Yacoub das Argument, dass durch den Lückenschluss Orte in der Eifel vom Verkehr entlastet würden, nicht gelten lässt, erklärt sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Lissy Kaufmann.