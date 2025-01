Brände in Los Angeles: So dramatisch ist die Lage

Es ist eine der schlimmsten Naturkatastrophen in der Geschichte von Los Angeles . Mit diesen Worten bezeichnet die Feuerwehr das, was sich gerade in und um die Millionenmetropole im US-Bundesstaat Kalifornien abspielt. Allein im Stadtteil Pacific Palisades brennt es auf rund 8.000 Hektar. Das ist mehr als die Fläche der kompletten Stadt Konstanz am Bodensee.

Mindestens 10 Menschen sind bisher ums Leben gekommen, mehr als 300.000 Menschen mussten sich in Sicherheit bringen. Über die dramatische Lage in Los Angeles hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit unserem Korrespondenten Reinhard Spiegelhauer gesprochen.