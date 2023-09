Bettwanzen als „Urlaubsmitbringsel“: Wie werde ich die Blutsauger wieder los?

Die Urlaubszeit ist vorbei. In Baden-Württemberg geht die erste Woche Schule zu Ende, in Rheinland-Pfalz läuft der Unterricht schon seit zwei Wochen. Wer verreist war, hat vielleicht auch Dinge mitgebracht, die er gar nicht haben möchte – zum Beispiel Bettwanzen, die am Urlaubsort unbemerkt in den Koffer gekrabbelt sind. Ein Indiz, dass sie mitgereist sind, sind eine Reihe kleiner roter Bissstellen am Körper. Denn bei Bettwanzen handelt es sich um kleine Insekten, die nachts ihr Versteck im Schlafzimmer verlassen, um menschliches Blut zu saugen.

Über Bettwanzen hat SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit Professor Heinz Mehlhorn gesprochen. Der ist Parasitologe und war Dozent an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.