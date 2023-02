Beinahe brillant - Antwerpens Diamantenviertel 20 Jahre nach dem großen Raub

Ein neuer Exoplanet, eine galaktische Eiswolke und ein Doppelgänger der Milchstraße – das sind nur drei der Entdeckungen, die in den vergangenen Monaten mit dem neuen James-Webb-Weltraumteleskop gemacht worden sind. Seit mehr als einem Jahr im All richtet das Teleskop in 1,5 Millionen Kilometer Entfernung zur Erde seinen Blick auf immer neue Phänomene und schickt dann seine Daten. Mit den Informationen wird in Deutschland unter anderem am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg geforscht. Wir sprechen mit Dr. Nadine Neumayer über die bisher gesammelten Erkenntnisse und die Veränderungen, die das James Webb Weltraumteleskop der Forschung gebracht hat.