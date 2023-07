Avatare in der Schule - Hilfe für kranke Kinder

Im Klassenzimmer steht ein kleiner Roboter, der mit einer Kamera die Tafel im Blick hat. Das kranke Kind ist zuhause oder im Krankenhaus und kann auf einem Tablet-Computer sehen und hören, was in der Klasse passiert. Über einen Lautsprecher im Roboter kann das Kind sich auch am Unterricht beteiligen. Das ist das Konzept der Schulavatare, die unter anderem in der Grundschule in Bosenheim, einem Stadtteil von Bad Kreuznach, im Einsatz sind. Wie das System funktioniert, was geht, was nicht geht, erklärt die Leiterin des Kreis-Medien-Zentrums Bad Kreuznach, Evangelina Frohn, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen.