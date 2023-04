Auswandern und Einwandern 3/4 - Stefan Ehlert: Als freier Journalist in Mosambik

Die Fahrten zum Strand wird er vermissen, die Berichte über Terrorangriffe weniger, sagt Stefan Ehlert. Seit fünf Jahren lebt der Journalist mit seiner Familie in Maputo, der Hauptstadt von Mosambik. In diesem Jahr steht die Rückkehr nach Deutschland an, und Stefan Ehlert weiß aus Erfahrung: Zurückkehren ist viel schwerer als Auswandern, denn er hat auch schon in Nairobi gelebt. In SWR Aktuell Mondial erzählt er vom Schmerz des Abschieds, wie er in Mosambik den Klimawandel erlebt und warum er nie darüber geschrieben hat, was die Menschen in Maputo so müde macht.