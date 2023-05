Ausgewildert: Mannheims erfolgreiche Feldhamster-Ansiedelung

per Mail teilen

Sie sind immer noch selten, aber immerhin nicht mehr akut vom Aussterben bedroht: die Feldhamster. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts drohten sie in Baden-Württemberg ganz zu verschwinden, auch in der Nähe von Mannheim. Doch genau hier gibt man sich seit Jahren die größte Mühe die quirligen Nagetiere aus der Familie der Wühler wieder anzusiedeln. Auch in dieser Woche wurden wieder Tiere ausgewildert. Maßgeblich daran beteiligt ist der Biologe Dr Ulrich Weinhold. Mit ihm hat SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex über die Vorlieben und Bedürfnisse der mittlerweile unter europäischem Schutz stehenden Nager gesprochen. Im Audio hören Sie zudem, wie viele Hamster auf ein Fußballfeld-großes Areal passen und wie die Tierschützer dafür sorgen, dass die im Heidelberger Zoo gezüchteten Tiere bei ihrer Freilassung einen fix und fertig angelegten Bau vorfinden.