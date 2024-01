Ausflug in die Vergangenheit - ein Tag auf dem Falkenhof

Wie haben die Menschen im Schwarzwald früher gelebt? Wer das „Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof“ besucht, bekommt davon einen imposanten Eindruck. Dort gibt es unter anderem historische Bauernhöfe zu besichtigen, etwa den Falkenhof, der vor rund 25 Jahren im Kinzigtal aufgebaut wurde, und zwar mit seinen historischen Bauteilen. Das ist natürlich eine Attraktion für Familien, die sich alle Räume des riesigen, alten Bauernhofs anschauen können, dazu die Ställe, in denen zum Teil alte Haustier-Rassen gehalten werden. Am Falkenhof wird aber auch geforscht – zurzeit vor allem über das Leben seiner Bewohner in früheren Jahrhunderten. Christiane Renyé hat den Falkenhof für uns besucht – ein Ausflug in die Vergangenheit…