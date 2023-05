Auch eine Disziplin! Die Deutschen Baumklettermeisterschaften

Auf einen Baum klettern - das klingt nach Kindheit, nach Apfelbaum und Riss in der Hose. Tatsächlich gibt es aber Erwachsene, die regelmäßig und auch gerne auf Bäume klettern: die Baumpflegerinnen und Baumpfleger. Und einmal im Jahr messen die sich auch noch sportlich, bei den Deutschen Baumklettermeisterschaften. Dieses Jahr finden sie in Bad Salzelmen, in Sachsen-Anhalt, statt. Daniel Baur, von der Deutschen Baumpflege-Gesellschaft, hat SWR Aktuell-Moderatorin Dagmar Freudenreich beschrieben, wie so ein Wettkampf abläuft und wer mitmachen darf.