Anschlag auf russischen General: Was will die Ukraine damit erreichen?

Eine Bombe explodiert in Moskau, versteckt in einem Elektroroller. Sie tötet den russischen General Igor Kirillow vor seinem Haus. Der ukrainische Geheimdienst reklamiert den Anschlag für sich, der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat eigenen Angaben zufolge einen Ukrainer festgenommen. Kirillow ist der bislang ranghöchste Vertreter des russischen Militärs, der seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine getötet wurde. Auch andere russische Armeeführer sowie Putin-treue Blogger und Schriftsteller fielen Anschlägen zum Opfer. Über all das hat SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit Luzian Bumeder gesprochen, er ist Sicherheitsexperte im Berliner Büro des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg.