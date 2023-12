In diesem Jahr feiert der Filmkonzern Disney sein 100jähriges Bestehen. 100 Jahre strahlende Augen vor allem von Kindern - aber nicht nur - beim Anblick von Mickey Mouse und Co. Für den eigenen runden Geburtstag hat Disney einen Weihnachtsfilm produziert, der die eigene Magie feiern soll: "Wish" ist jetzt in den deutschen Kinos zu sehen. Warum das ein typischer und auch ein guter Disney-Film ist, erklärt Filmkritikerin Anna Wollner im Interview mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.