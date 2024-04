Agroforstwirtschaft - mehr als 4.000 Jahre alt und wieder im Trend

Die Gemeinde Denzlingen bei Freiburg möchte ein Zeichen gegen den Klimawandel und den Rückgang der Artenvielfalt setzen und zählt dabei auf die Agroforstwirtschaft. Das geht so: Gehölze, die man mit Ackerkulturen oder Grünland auf einer Fläche so kombiniert, dass sich Vorteile für Natur, Klima und Geldbeutel ergeben. Welche Vorteile das sind - darüber hat SWR Aktuell-Moderator Moritz Braun mit Jürgen Bauhus gesprochen. Er ist Professor für Waldbau an der Universität in Freiburg und erläutert auch, wo es bei der Agroforstwirtschaft vielleicht auch noch Verbesserungsbedarf gibt.