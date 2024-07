5 Jahre 5G-Mobilfunk: "Noch immer weiße Flecken"

Wer unterwegs ist, fernab von einem WLAN, ist in Deutschland mit dem Smartphone oder Tablet auf mobiles Internet angewiesen und immer häufiger ist das 5G, also die fünfte Mobilfunkgeneration in Deutschland. Sie sorgt vielfach dafür, dass wir inzwischen auch unterwegs schneller surfen können als z.B. noch mit dem Vorgänger 4G – wenn die Datenrate denn erreicht wird. Und wenn ein Mobilfunk-Mast in der Nähe steht. Nutzer im Funkloch merken immer wieder: In Deutschland gibt es gerade auf dem Land noch etliche weiße Flecken auf der Landkarte der Netz-Abdeckung.

Alle zehn Jahre neue Standards: Halbzeit für 5G

Etwa alle zehn Jahre etabliert die Mobilfunk-Industrie einen neuen Standard, und weil unser 5G-Standard jetzt genau fünf Jahre alt ist, haben wir da gleichsam Halbzeit. Alexander Winkler aus der SWR-Wirtschaftsredaktion erklärt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen zahlreiche Hintergründe, zum Beispiel welche Anbieter top und welche eher ein Flop sind – und warum nicht alle mit 5G schneller surfen als mit 4G.