Zahnarzt, Zimmerer, Zauberer: Migranten auf dem deutschen Arbeitsmarkt

Ausländer raus. Dieser Slogan findet im Einwanderungsland Deutschland immer mehr Zustimmung. Fast ein Drittel der Menschen glaubt, dass die Bundesrepublik in einem „gefährlichen Maß überfremdet“ wird. Rechtsextremisten und Populisten hätten gerne, dass Migranten wieder in ihre Herkunftsländer oder die ihrer Vorfahren zurückgebracht werden. Dabei ist die Wirtschaft seit Jahrzehnten auf Menschen angewiesen, die aus dem Ausland kommen. Wo überall sind die im Einsatz? Und was, wenn der deutsche Arbeitsmarkt ohne sie auskommen müsste?