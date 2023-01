Der Südwestrundfunk ist bei der 59. Ausgabe der Grimme-Preisverleihung für acht Produktionen und Koproduktionen nominiert. Unter anderem für inklusive Fernsehformate und Dokus.

Die Nominierungen zum Grimme-Preis 2023 stehen fest. Ins Rennen um den renommierten Medienpreis, der am 21. April in Marl (Kreis Recklinghausen/NRW) verliehen wird, gehen acht Produktionen und Koproduktionen des SWR. Ob Ukraine-Krieg oder die Proteste im Iran: Die insgesamt 69 Nominierungen für den diesjährigen Grimme-Preis spiegeln, wie das Fernsehen die aktuelle weltpolitische Lage in vielen verschiedenen Formaten aufgegriffen hat. "Die Nominierungen in diesem Jahr zeigen, wie viel herausragendes Programm es im vergangenen Jahr zu diesen Themenkomplexen gab, lassen dabei aber auch die Dringlichkeit und Relevanz weiterer drängender gesellschaftlicher Themen nicht außer Acht", erklärte Grimme-Direktorin Frauke Gerlach am Donnerstag in Marl.

Insgesamt habe die Nominierungskommission mehr als 780 Einreichungen gesichtet. Daraus ergaben sich 34 Nominierungen für die ARD und daraus wiederum acht allein für den SWR.

Nominiert in "Kinder & Jugend", "Information & Kultur" und "Spezial"

Zwei SWR Produktionen sind in der Kategorie "Kinder & Jugend" nominiert: "TickTack Zeitreise mit Lisa & Lena" (Kinder) für die Folge „DDR und BRD - das geteilte Deutschland“ und "Science for Future" (Jugend), weiter die Koproduktion "Schau in meine Welt: #Ukraine - Mein Land im Krieg" (Radio Bremen/hr/SWR/rbb/MDR/KiKA).

"TickTack Zeitreise mit Lisa & Lena" (tvision für SWR/KiKA) ist ein Wissensmagazin, das der SWR im KiKA, in der ARD Mediathek und auf Youtube veröffentlicht. Präsentiert wird es von den Influencer-Zwillingen Lisa und Lena, die mit ihren Social-Media-Kanälen Millionen junger Menschen erreichen. SWR

Für die Kategorie "Information & Kultur" geht die SWR Doku "Atomkraft Forever" ins Rennen, außerdem die Koproduktion "Wie Gott uns schuf - Coming Out in der katholischen Kirche" (rbb/SWR/NDR). In der Kategorie "Unterhaltung" hat die SWR Dokureihe "Down the Road" Chancen auf einen Preis. Außerdem ist der SWR mit Manuel Nevosad für das Lichtdesign der Koproduktion "Riesending Jede Stunde zählt" (BR/ARD Degeto/SWR) in der Kategorie "Spezial" nominiert.

"Down The Road"

Die Dokureihe "Down The Road" ist ein Roadtrip durch den Südwesten Deutschlands. Im Mittelpunkt dieses Coming-of-Age-Formats stehen Angela, Giuliana, Jonas, Julius, Patrick, Rosalie und Yannis - sechs junge Menschen mit Down-Syndrom, die ohne ihre Familien und fern ihres sonst durchstrukturierten Alltags auf Abenteuerreise sind. Als "Reiseleiter" begleitet der deutsch-britische Entertainer und Sänger Ross Antony die Gruppe, mit Unterstützung der Sozialpädagogin Nicole.

"Down The Road" ist eine Produktion der SEO Entertainment/Roses Are Blue, produziert von Eileen Fröhlich und Franziska Koch im Auftrag des SWR. Die Redaktion liegt bei Susanne Winter und Christopher Hiepe. Die Erstveröffentlichung der sechs Folgen war am 27. September 2022 in der ARD Mediathek.

"Atomkraft Forever"

Der Dokumentarfilm "Atomkraft Forever" von Carsten Rau (Buch und Regie) wirft einen Blick auf die Atomenergie und ihre Folgen. In großen Bildern und sechs miteinander verwobenen Episoden: vom riesigen Aufwand beim Abriss eines Atomkraftwerks, über die Menschen, die mit und von den Meilern leben und lebten bis zur Suche nach einem Endlager, das eine Million Jahre und die nächsten zehn Eiszeiten überstehen soll.

"Atomkraft Forever" ist eine PIER 53 Filmproduktion in Koproduktion mit SWR und NDR, gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien und die Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein. Ausstrahlung war im Juli 2022 im Ersten.

"TickTack Zeitreise mit Lisa & Lena"

"TickTack Zeitreise mit Lisa & Lena" (tvision für SWR/KiKA) ist ein Wissensmagazin, das der SWR im KiKA, in der ARD Mediathek und auf Youtube veröffentlicht. Präsentiert wird es von den Zwillingen Lisa und Lena, die mit ihren Social-Media-Kanälen Millionen junger Menschen erreichen. In der Folge "DDR und BRD - das geteilte Deutschland" (Erstausstrahlung: KiKA, Sonntag, 5.3.2022) begeben sich die beiden auf eine Entdeckungstour - mit einem Original-DDR-Auto, dem Trabi.

Bei ihrer Tour treffen sie Peter, der in Lisas und Lenas Alter aus der DDR geflohen ist. Er erzählt, warum er seine Heimat unbedingt verlassen wollte und schließlich sogar im Gefängnis landete. Aber warum war Deutschland überhaupt geteilt? Und wie kam es zur Wiedervereinigung? Das zeigen kurze Erklärfilme. Die Redaktion liegt bei Stefanie von Ehrenstein und Imogen Nabel, Buch: Milena Virchow, Regie: Maike Pies und Milena Virchow.

"Science for Future"

Alle reden nur von Problemen, aber niemand hat Lösungen? Die SWR Webdoku-Reihe "Science for Future" will das ändern. Auf seiner Wissensexpedition geht der Science Youtuber Jacob Beautemps auf die Suche nach konkreten Lösungen für einige der größten Herausforderungen der Gegenwart: Wie holen die Menschen das CO2 wieder aus der Luft, um den Klimawandel einzudämmen? Wie lässt sich die wachsende Weltbevölkerung ernähren? Und wie lässt sich das Plastikproblem in den Griff bekommen? Seine Wissensreise führt Jacob zu einem gigantischen CO2-Staubsauger auf Island, zu einer Algenfarm vor der niederländischen Küste und in die Moore von Deutschland.

Er probiert Insekten, experimentiert mit plastikfressenden Enzymen und packt beim größten Aufforstungsprojekt von Island selbst mit an. Dabei trifft er auf begeisterte Wissenschaftler:innen, die schon heute an den Lösungen für Morgen arbeiten. "Science for Future" ist eine Produktion von i&u für den SWR. Die Redaktion liegt bei Anne Holländer. Buch: Jacob Beautemps, Max Langfeldt, Susann Erler, Lena Willmes, Regie: Markus Kauert.

Die Preisträgerinnen und Preisträger werden bereits am 21. März bei einer Pressekonferenz im Filmhaus in Köln bekanntgegeben.