Cannabis ist ab kommender Woche legal und Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl ist deshalb in großer Sorge.

Meine Gedanken sind in diesen Tagen ganz beim baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobl (CDU). Der arme Mann ist außer sich vor Sorge! Weil doch jetzt Cannabis legalisiert wird, legalized schon ab Montag. Also nicht ganz, paar Pflanzen, zwei Männchen, drei Weibchen, zweieinhalb Zwitter, 24,99 Gramm, nur in Clubs, erst ab 18, nur wenn man an ungeraden Tagen Geburtstag hat, wenn der Wind von Osten bläst... irgendwie so, sehr kompliziert, aber egal… Cannabis! Legal!

Cannabis Legalisierung ab 1. April

Herr Strobl sieht es vor sich: Deutschland wird zum Land der Kiffer verkommen. Ohhhh… Ich seh‘s auch: Unsere Haare werden wachsen, wir werden uns nicht mehr waschen, wir werden uns in Feinripp und Adiletten kleiden und „Blowin‘ in the Wind“ auf der Gitarre zupfen! Sonst nichts! Doch, Moment, wir werden natürlich Mitglieder, in diesen Cannabis-Social-Clubs, wer weiß, was in diesen Clubs noch so geht, wo Drugs da, wie wir wissen, auch Sex and Rock n Roll! Und Kommunisten! Wetten? Jedenfalls werden wir auf keinen Fall mehr arbeiten, das schaffen wir nicht, kennt man doch von diesen Kiffern.

Sorge um die deutsche Wirtschaftsleistung

Hat schonmal jemand, außer Herrn Strobl, daran gedacht, was diese Legalisierung mit unserer Wirtschaftsleistung macht? Wenn alle nur noch benebelt auf der Couch rumliegen, höchstens mal aufstehen, um das weibliche Pflänzchen zu gießen und ansonsten haltlos, schwebend, dämlich grinsend ins Leere starren? Deutschland wird abstürzen, Schlusslicht bei den Rankings dieser Welt, ja genau.

Vorsicht Kiffer-Tourismus!

Und der Kiffer-Tourismus, der da kommen wird! Soll nie jemand sagen, man hätte es nicht ahnen können, unser Landesinnenminister hat diese Woche ausdrücklich davor gewarnt. Bestimmt kommen die Franzosen, alle, alle, um sich bei uns zuzudröhnen. Bestimmt auch die Belgier, Spanier, die Niederländer… obwohl, ne, die handhaben das alle ähnlich wie wir, wobei… falsch! In Spanien sind nur zwei Pflänzchen erlaubt, bei uns drei, bestimmt kommen die Spanier, nur um bei uns ihre dritten Pflänzchen zu züchten.

Schlagzeile: „Strobl: Bekifft am Steuer - und jetzt?“

Hat schonmal jemand darüber nachgedacht, außer Herrn Strobl, welche Fluchtbewegung da auf uns zukommt! Wohin mit den ganzen bekifften Europäern? Halt, nein, die kommen ja bloß kurz zum Kiffen, dann fahren sie, schwups, über die Grenze wieder nach Hause. Fahren! FAHREN! Neulich stand in unserer Zeitung in etwa folgende Schlagzeile: „Strobl: Bekifft am Steuer - und jetzt?“ Erst dachte ich: Heiliger Strohsack! Hätte ich nicht gedacht von ihm!

Dann wurde mir natürlich klar: Thomas Strobl warnt uns. Weil bei vielen Unfällen Drogen im Spiel sind. Das stimmt, da hat Herr Strobl recht und das ist wirklich schlimm. 2021 gab es in Deutschland 2 409 Unfälle, bei denen die Beteiligten Drogen genommen hatten. Also Drogen wie Cannabis. Nicht Alkohol. Bei Alkohol waren es 13 628 Unfälle. Aber das ist was anderes, Alkohol ist doch keine Droge. Alkohol ist… also… ach… Alkohol gehört einfach dazu. Das is ja nix, ein Fest ohne Wein! Ein Freitag ohne Sekt! Ein Jugendlicher ohne Bier! Oder? Herr Strobl?