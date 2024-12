Meinung: Besinnlich oder sinnlos - der Wahlkampf zum Fest

Egal ob Küchentisch oder TV-Duell – Abschalten wird in diesem Wahlkampf schwer, meint Marie Gediehn.

„Fühlst du das Fest?“ Noch drei, zwei, eins, dann ist Weihnachten! „Fühlst du das Fest?“ fragt mich ein Plakat an der Supermarktkasse schon seit Wochen. Aber ganz ehrlich? Wenn ich hektisch meine Einkäufe verstaue? Wenn mir klar wird, dass ich mindestens drei Sorten selbstgebackene Plätzchen, ein Adventsgesteck, ein Wichtelgeschenk im Wert von 8 Euro und ein „Om“, von jeglicher Festlichkeit entfernt bin?

Die Kolumne zum Wochenende können Sie sich hier auch anhören:

Ich fühle ehrlich gesagt vor allem eins: Dass es mich zunehmend irritiert, wenn mir Menschen erklären, dass Sie jetzt mal abschalten über die Feiertage. Erstens frage ich mich da ganz grundsätzlich, ob die meisten sich denn überhaupt mal dazugeschaltet haben, zu dem, was so um sie herum in letzter Zeit passiert, und zweitens: Wenn wir dann nach den Feiertagen also alle wieder einschalten: Was denn?

Die Kolumne zum Wochenende von Marie Gediehn SWR

TV-Duell! Und welches? Olaf Scholz, „Klempner der Macht“ gegen „Fritze“ Friedrich Merz? Festlich ist der Tonfall ja nicht gerade im Moment zwischen den beiden, aber Bissigkeit hin oder her - immerhin können sie sich offenbar vorstellen, gemeinsam in einem Fernsehstudio zu stehen. Robert Habeck dagegen will ja kein TV-Duell mit Alice Weidel. Dankend abgelehnt.

Wenn Kanzler und Oppositionsführer sich in der ersten Reihe duellieren, will der Vizekanzler nicht mit der AfD-Kandidatin an den Katzentisch. Wo er doch schon seit Wochen an gefühlt sämtlichen Ikea-genormten bundesdeutschen Küchentischen abhängt und sich an die vor-akademische Volksseele ranrobbt. Während, so berichten es Journalistenkollegen, Friedrich Merz auf einer Veranstaltung unlängst gesagt haben soll, „es ist ein wunderbares Gefühl, hier von oben auf Sie herabzublicken“. Ja, wer fühlt es nicht, Wahlkampf ist einfach toll!

Zwei Minuten - Die Kolumne zum Wochenende "Zwei Minuten" heißt unsere Kolumne. Sie ist unser ganz persönlicher Blick auf ein aktuelles Ereignis oder eine andauernde Debatte. Sieben unserer Kollegen nutzen abwechselnd "Zwei Minuten", um augenzwinkernd, nachdenklich, staunend oder resümierend auf eine Geschichte zu schauen. Eine ganz große Geschichte oder eine winzig kleine, eine aus der Politik oder eine aus dem Alltag, eine die alle beschäftigt oder nur einige. "Zwei Minuten" sind nie bierernst und nie neutral – aber immer persönlich. Die Kolumne erscheint auch als Teil des "SWR Aktuell Newsletter - Der Tag im Südwesten". Er informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Was mich direkt zur FDP bringt, die ganz deutlich eines fühlt: Es geht um die ganz große Show, also nicht das Weihnachtsfest, wobei, die Show damals war natürlich auch nicht schlecht. Auf jeden Fall geht Abschalten über die Feiertage – Weihnachtsfest hin oder her - aus Sicht der Liberalen GAR nicht. Die FDP ist auf Sendung, immer! Kurz nachdem Robert Habeck sagt, dass er sich nicht mit Alice Weidel zum TV-Duell treffen möchte, twittert Christian Linder, er würde den Platz dann gerne übernehmen.

Ich sag ja: Wahlkampf ist toll! Da schaltet man doch nicht ab! Ganz ehrlich, wenn man sich das jetzt an den Feiertagen anschaut, ganz gemütlich mit selbstgebackenen Plätzchen auf der Couch - müssen ja nicht gleich drei Sorten sein – ist das doch ein bisschen wie mit der Lieblingsserie zu Weihnachten, da fühl ich dann das Fest.

Und wenn das bei IHNEN nicht klappt – dann stellen Sie sich doch einfach vor, dass das alles Fiktion ist. Genau wie die Story vor 2000 Jahren.