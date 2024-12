Bundestagswahl: BW-CDU stellt Thorsten Frei an die Spitze der Landesliste

In Baden-Württemberg will die CDU mit einem ihrer profiliertesten Bundespolitiker an der Spitze in den Wahlkampf für Bundestag ziehen: der Jurist und Merz-Vertraute Thorsten Frei.

Die CDU in Baden-Württemberg hat sich auf die Spitzenposition der Landesliste für die anstehende Bundestagswahl festgelegt. Thorsten Frei , der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unions-Bundestagsfraktion, soll die Landesliste anführen, wie der Landesvorstand einstimmig in Stuttgart beschloss.

Nach der Vertrauensfrage im Bundestag beginnt aller Voraussicht nach die heiße Phase im Bundestagswahlkampf. Für die vorgezogene Neuwahl müssen sich die Parteien aber jetzt schon aufstellen. Frei ist auch stellvertretender Landesvorsitzender der BW-CDU und einer der profiliertesten Bundespolitiker der Union.

Thorsten Frei: Vertrauter von Friedrich Merz und verwurzelt in BW

Thorsten Frei, 51, kommt aus Bad Säckingen an der Schweizer Grenze, ist Jurist und war in seiner politischen Laufbahn schon Oberbürgermeister von Donaueschingen. Seit 2013 sitzt er für den Wahlkreis Schwarzwald-Baar und Oberes Kinzigtal im Bundestag, stets per Direktmandat gewählt. Von 2018 bis 2021 war er stellvertretender Vorsitzender der Unions-Bundestagsfraktion, in den Politikbereichen Innen- und Rechtspolitik ist er zuhause. Frei gehört zum engsten Kreis von CDU-Chef Friedrich Merz. In stark konservativen Positionen liegen beide oft auf einer Wellenlänge. Sollte Friedrich Merz nach der Neuwahl Bundeskanzler werden, gilt Frei als Kandidat für den Posten des Kanzleramtschefs. Von "T-Online" auf sein Verhältnis zu Merz angesprochen , sagte Frei im Mai: "Ach, das kann ich ja gar nicht bewerten, zu welchem Kreis ich gehöre", aber auch "Friedrich Merz wäre ein exzellenter Bundeskanzler".

Frei war Chefverhandler der gescheiterten Migrationsgespräche von Union und Ampel-Koalition im Herbst 2024. Bereits 2023 machte ein Vorstoß Freis zu diesem Thema Schlagzeilen: Damals plädierte er in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" dafür, das Individualrecht auf Asyl in der Europäischen Union abzuschaffen . "Europa kann diesen Teufelskreis nur beenden, wenn es sein Asylrecht neu gründet: Aus dem Individualrecht auf Asyl muss eine Institutsgarantie werden", schrieb Frei damals . Aus der damaligen Bundesregierung brachte der Vorstoß Frei viel Kritik ein. Aber auch Migrationsexperten sahen die Position sehr kritisch . Einen Zusammenhang seines Vorstoßes mit den hohen Zustimmungswerten für die AfD dementierte Frei damals.

Im August 2023 war Thorsten Frei zu Gast bei SWR1 Leute. Natürlich wurde er damals auch zu seinem umstrittenen Asylvorstoß befragt:

BW-CDU: Das sind Platz zwei und drei auf der Landesliste

Nach Frei sollen auf der Landesliste die Landesgeneralsekretärin Nina Warken (Wahlkreis Odenwald-Tauber) folgen sowie der Vorsitzende der CDU-Landesgruppe im Bundestag, Andreas Jung (Wahlkreis Konstanz). "Unsere Wirtschaft schwächelt - die Unsicherheiten mit der Ampel-Regierung haben die Unternehmen gelähmt", sagte Landeschef Manuel Hagel. "Wir brauchen wieder verlässliche Rahmenbedingungen und echte Wirtschaftskompetenz. Das gibt es nur mit der Union." Die CDU Baden-Württemberg mache als moderne und sympathische Volkspartei der Mitte ein starkes Angebot an die Wählerinnen und Wähler.

Final will die CDU in Baden-Württemberg ihre Landesliste am 14. Dezember in Stuttgart aufstellen.