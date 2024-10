per Mail teilen

Während vor 25 Jahren noch rund 2.000 Frauen bei der Feuerwehr in BW waren, sind es inzwischen etwa 8.800. Die Gesamtzahl aller Feuerwehrleute ist allerdings nur leicht gestiegen.

In den vergangenen 25 Jahren hat sich die Zahl der Feuerwehrfrauen in Baden-Württemberg von 1.951 auf 8.798 mehr als vervierfacht. Die Gesamtzahl aller Feuerwehrfrauen und -männer im Land ist dem baden-württembergischen Innenministerium zufolge aber nur um rund vier Prozent auf 115.440 gestiegen.

Starker Zuwachs bei den Jugendfeuerwehren

Der Zuwachs bei den Jugendfeuerwehren liegt laut Ministerium seit 1999 bei rund 51 Prozent - die Zahl stieg auf 37.662 Kinder und Jugendliche. 17,7 Prozent davon seien Mädchen.

"Die steigenden Zahlen bei den Feuerwehrangehörigen und gerade beim Nachwuchs, vor allem auch beim weiblichen Nachwuchs, stimmen mich optimistisch, dass wir auch künftige Herausforderungen bewältigen werden", so Minister Thomas Strobl (CDU) anlässlich der Versammlung des Landesfeuerwehrverbands in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis).

Die meisten Feuerwehrleute in BW sind Ehrenamtliche

Die steigenden Zahlen bei den Jugendfeuerwehren machten ihn "überglücklich", so Strobl, weil sich Jahr für Jahr mehr junge Menschen für freiwilligen ehrenamtlichen Dienst bei den Feuerwehren entschieden. 112.751 der Feuerwehrleute in Baden-Württemberg sind Ehrenamtliche. Sie stellen die überwiegende Mehrheit der Feuerwehrleute in Baden-Württemberg.