Am Freitag ist in weiten Teilen Baden-Württembergs mit gelegentlichen Schauern zu rechnen, örtlich eventuell auch mit kurzen Gewittern. Nur im Allgäu bleibt es voraussichtlich trocken. Am Nachmittag kommt von Westen langsam wieder die Sonne durch. Die Temperaturen erreichen 9 Grad im Bergland und bis zu 15 Grad an Rhein und Neckar.