Feuchte und recht milde Luft bestimmt das Wetter in Baden-Württemberg. Viele Wolken bringen am Donnerstag gelegentlich Regen. In der Nordhälfte des Landes scheint zumindest anfangs noch die Sonne, aber auch dort werden die Wolken am Nachmittag dichter. Die Temperaturen liegen bei 7 bis 13 Grad.