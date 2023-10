Retter Yasik: "Der Kleine hat gesagt: Bitte hilf mir"

Ein 51-jähriger Mann soll am Mittwoch in Böblingen versucht haben, einen Zehnjährigen in einen Transporter zu zerren. Arbeiter auf einer nahegelegenen Baustelle bemerkten den schreienden Jungen. Sie befreiten ihn und hielten den Tatverdächtigen fest bis die Polizei kam. Der mutmaßliche Entführer kam nach Angaben der Polizei in die Psychiatrie.