Unwetter und Hitze in BW: Bis zu vier Zentimeter große Hagelkörner möglich

Der Südwesten Baden-Württembergs könnte am Dienstag ins Schwitzen kommen. Im Laufe der Woche soll es im ganzen Land zu unwetterartigen Gewittern kommen - ein SWR Wetterexperte warnt vor Unachtsamkeit.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte erneut vor einer hohen Wärmebelastung am südlichen Oberrhein und am Hochrhein - mit Höchsttemperaturen bis zu 31 Grad. An anderen Stellen in Baden-Württemberg kann es dagegen zu einzelnen Gewittern und Starkregen kommen - vor allem im Laufe der Woche, wie SWR-Wetterexperte Hartmut Mühlbauer erklärt.

DWD rechnet mit Starkregen und Hagel

"Heute ist die Gefahr eher gering", sagt Mühlbauer. Vereinzelt könne es zu starken Gewittern kommen - vor allem im südlichen Teil von Baden-Württemberg. Betroffen könnten der Südschwarzwald, Teile der Schwäbischen Alb bis nach Süden zum Bodensee, dem Hochrhein und dem Allgäu sein. "Wenn ein Gewitter entsteht, wird es schon kräftig sein", sagt der SWR-Wetterexperte. Dann treffe es aber nur eine kleine Region.

Der deutsche Wetterdienst hatte für Dienstag vor vereinzeltem Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter binnen einer Stunde gewarnt. Auch Hagel mit Korngrößen bis zwei Zentimetern seien nicht ausgeschlossen.

Unwettergefahr in den kommenden Tagen höher

Die kommenden Tage bis Freitag werde ganz Baden-Württemberg von Unwettern betroffen sein, so Mühlbauer. Unwetter seien dann sogar wahrscheinlicher als am Dienstag. "Bis Freitag ist da alles drin: Schwerer Platzregen, Hagel mit zwei bis sogar vier Zentimetern Größe und vor allem auch Sturmböen, die Bäume umknicken können", sagt Mühlbauer. Das sei am Montag in Bayern der Fall gewesen.

Blitzeinschläge, Sturmböen: Wetterexperte rät zu Vorsicht

Bei so einer Wetterlage solle man die kommenden Tage draußen vorsichtig sein - vor allem bei einem Gewitter. "99 Mal passiert nichts und wenn der Blitz einschlägt, ist man tot. Ein Gewitter ist eine Naturgewalt, die außer Rand und Band ist", warnt der SWR-Wetterexperte. Bei Gewitter sollten Spaziergänger zurück in die Wohnung, oder ins Haus gehen, so Mühlbauer. Wer diese Möglichkeit nicht habe, sollte sich nicht unter einen Baum stellen, sondern eher in eine Senke gehen und das Gewitter abwarten. "Nicht der Regen ist das Schlimme, gegen den ist man wasserdicht."

Es gibt ein paar wichtige Regeln, die man beachten muss, wenn man in ein Gewitter kommt. Wie kann man sich am besten vor Blitzen schützen? Das folgende Video klärt die wichtigsten Fragen.

Samstag könnte sich die Wetterlage beruhigen

Für das Wochenende kann Mühlbauer nur eine vage Prognose abgeben: Am Samstag beruhige sich die Wetterlage vermutlich wieder. Für Sonntag sei die Lage noch unsicher - vermutlich bleibe die Wetterlage aber wechselhaft.