per Mail teilen

Der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Ralf Kusterer, hat die Beförderungspraxis bei Führungskräften der Polizei in Baden-Württemberg kritisiert. Kusterer äußerte sich am Montag als Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags zur sogenannten Polizei-Affäre. Es fehle im Beförderungsprozess der Polizei an einer Kontrollinstanz.