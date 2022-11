Wilde Halloween-Nacht mit schwerer Körperverletzung in Ulm

In der Halloween-Nacht war die Polizei in der Region gut beschäftigt. Von Biberach bis Gundelfingen gab es Einsätze. In Ulm wurde ein 23-Jähriger bei einem Messerangriff schwer verletzt.

Vor einer Gaststätte in der Ulmer Frauenstraße kam es laut Polizei am frühen Dienstagmorgen zu einem Streit unter jungen Männern. Dabei wurde ein 23-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt. Er musste mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Kripo sicherte Spuren. Der Täter soll aus einer Gruppe von fünf Männern im Alter von 20 bis 25 Jahren heraus agiert haben. Die Männer konnten nach der Tat fliehen. Die Polizei sucht Zeugenhinweise.

Absperrungen der Polizei am frühen Dienstagmorgen nach der Messerattacke in der Ulmer Frauenstraße. SWR Hannah Schulze

13-Jähriger raubt in Vöhringen mit vorgehaltenem Messer Süßigkeiten

In Vöhringen (Kreis Neu-Ulm) soll am Halloween-Abend ein 13-jähriger Junge einen 12-Jährigen mit einem zwölf Zentimeter langen Messer bedroht und ausgeraubt haben. Nach Polizeiangaben stahl er eine Tüte mit Böllern und Süßigkeiten. Kurz darauf soll er versucht haben, ein gleichaltriges Mädchen zu bestehlen. Wie die Polizei mitteilt, ist der 13-Jährige noch nicht strafmündig. Das Jugendamt wird über die Taten informiert.

Feueralarm bei Halloween-Party in Gundelingen

In Gundelfingen (Kreis Dillingen) hat ein 23-Jähriger bei einer Halloween-Party in der Brenzhalle einen Feueralarm ausgelöst. Laut Polizei hatte der junge Mann an einem Feuerlöscher hantiert und dabei eine größere Menge Löschpulver freigesetzt. Das löste die Brandmeldeanlage in der Halle aus, die Feuerwehr rückte an. Den 23-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen des unnötigen Einsatzes.

Brennende Papiercontainer in Ulm und Nersingen

In Ulm-Wiblingen haben Unbekannte in der Halloween-Nacht gleich zwei Papiercontainer angezündet. Als die Feuerwehr eintraf, brannten die Container lichterloh. Auch in Nersingen (Kreis Neu-Ulm) wurde ein Papiercontainer von Unbekannten in Brand gesetzt.

Eierwerfer in Blaustein und in Ulm

Ein seltsames Verständnis von Halloween hatten laut Polizei Jugendliche in der Ulmer Weststadt und in Blaustein (Alb-Donau-Kreis). In Ulm warfen sie zwei Eier durch das geöffnete Fenster in die Wohnung einer 42-jährigen Frau. In Blaustein wurden drei Jugendliche beim Bad Blau mit Eiern beworfen. Einen weiteren Eierwurf gab es auf ein Auto, das dadurch beschädigt wurde.

Halloween-Party-Gast strandet auf Feldweg

Auf einem Feldweg bei Uttenweiler (Kreis Biberach) entdeckte eine Polizeistreife in der Nacht ein Auto mit laufendem Motor. Der 30-jährige Fahrer saß schlafend am Steuer. Er gab an, schon vor drei Stunden eine Party verlassen zu haben. Ein Akoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Der 30-Jährige musste den Wagen stehen lassen. Sein Autoschlüssel wurde sichergestellt.