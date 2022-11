Jugendliche randalieren in Friedrichshafen

Jugendliche haben in Friedrichshafen in der Halloween-Nacht randaliert, Brände gelegt und mit Eiern geworfen. In Ravensburg löste die Polizei eine illegale Raveparty auf.

Die Halloween-Nacht hat die Polizei in der Region Bodensee-Oberschwaben beschäftigt. In Friedrichshafen wurden die Beamten alarmiert, dass rund 20 Jugendliche Anwohner terrorisierten, Häuser mit Eiern bewarfen und Brände legten. Als die Polizei eintraf, hätten die Jugendlichen die Beamten mit Steinen und Eiern beworfen, so die Polizei. Danach hätten die Jugendlichen, die teils vermummt gewesen waren, die Flucht ergriffen. Dennoch sei es gelungen, einige zu identifizieren, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr löschte eine angezündete Matratze und einen Mülleimer.

In Ravensburg illegale Rave-Party aufgelöst

Im Rahlenwald in der Ravensburger Weststadt löste die Polizei in der Nacht auf Dienstag eine illegale Rave-Party auf. Die Party war laut Polizei professionell organisiert und rund 100 Personen nahmen daran teil. Anwohner hatten sich über Ruhestörung beschwert. Weil die Party nicht genehmigt war, wurde sie von der Polizei aufgelöst. Die mutmaßlichen Veranstalter erwartet nun ein Verfahren.

Eier und Böller in Vorarlberg

In Vorarlberg verlief die Halloween-Nacht laut Polizeiangaben weitestgehend ruhig. In 13 Fällen, die mit Halloween zusammenhingen, rückten die Beamten aus. Dabei handelte es sich meist um Jugendliche, die Häuser mit Eiern bewarfen oder Knallkörper zündeten. Auch die Schweizer Kollegen in den Kantonen Thurgau und St. Gallen ziehen eine zufriedene Bilanz. In den Abendstunden seien meist verkleidete Kinder in Begleitung von Erwachsenen unterwegs gewesen. Außer einigen Beschwerden über Ruhestörungen und einzelne Sachbeschädigungen durch Eierwürfe sei es zu keinen größeren Vorkommnissen gekommen.