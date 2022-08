Die 67-jährige Frau aus Weißenhorn im Kreis Neu-Ulm war mit ihrem Freund in den Allgäuer Alpen unterwegs. An einer Felskante stürzte sie in die Tiefe und verunglückte tödlich.

Laut Polizei wollte die Frau am Freitagnachmittag mit ihrem 71-jährigen Freund über den Traualpsee zum Vilsalpsee absteigen. An einer Felskante stürzte die Wanderin etwa 50 Meter in die Tiefe. Die 67-Jährige sei ohne Fremdeinwirkung abgestürzt, heißt es. Unglück im Tannheimer Tal: Rettungshubschrauber im Einsatz Auch ein Rettungshubschraubers war an der Unglücksstelle. Die Rettungskräfte konnten aber nur noch den Tod der Frau feststellen. Nach Auskunft der Landepolizeidirektion Tirol gab es an der Stelle schon mehrere Bergunfälle. Dort sei es steil, der Weg sei aber gesichert, so die Polizei.