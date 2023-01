Vor OLG Stuttgart: Tierschutzbüro geht gegen Kaninchenzüchter vor

Das Deutsche Tierschutzbüro geht am Mittwoch vor dem Oberlandesgericht Stuttgart gegen einen großen Kaninchenzüchter vor. "Sie wollen uns mundtot machen", so der Verein.

Am Mittwoch wird vor dem Oberlandesgericht Stuttgart über einen Widerspruch der Tierschutzorganisation "Deutsches Tierschutzbüro e.V." gegen eine einstweilige Verfügung des Kaninchenzuchtbetriebs verhandelt. Das teilte der Verein am Montag mit. Der Betreiber der baden-württembergischen Kaninchenmast hatte erwirkt, dass der Verein weder den Standort, den Namen der Firma noch die Kaninchenrasse nennen darf. Dagegen geht der Verein Deutsches Tierschutzbüro gerichtlich vor. Die öffentliche Verhandlung vor dem Oberlandesgericht Stuttgart beginnt demnach am Mittwoch (25. Januar) um 11 Uhr.

Tierschutzbüro erstattete Anzeige gegen Kaninchenzüchter

Das Deutsche Tierschutzbüro hatte im Mai vergangenen Jahres Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft wegen möglicher Tierschutzverstöße in der Zuchtanlage für Kaninchen erstattet. Im Juli 2022 hatte das Deutsche Tierschutzbüro Bildmaterial veröffentlicht, das von dem Betrieb stammen soll und nach eigenen Angaben mit versteckter Kamera aufgenommen worden sei. Die Ermittlungen der zuständigen Staatsanwaltschaft dauern noch an. Im Mittelpunkt stehe die Prüfung des Bildmaterials, hieß es dazu am Dienstag auf Anfrage des SWR.

Die einstweilige Verfügung sei ein Skandal, so das Deutsche Tierschutzbüro. "Ganz offensichtlich will uns der Betreiber mundtot machen", teilte der Vorstandsvorsitzende Jan Peifer weiter mit. Er kündigte zugleich eine Protestaktion am Tag der Verhandlung vor dem Oberlandesgericht Stuttgart an: Aktive des Vereins würden mit Schildern und Bannern Bilder aus der Kaninchenzucht zeigen und sich die Münder mit Klebeband zukleben, auf dem das Wort "Mundtot" zu lesen sei.

