Sperrung A8 am Sonntag: Erneut Arbeiten am Drackensteiner Hang

Am kommenden Wochenende wird die A8 am Drackensteiner Hang zwischen Merklingen und Mühlhausen erneut gesperrt. Die Arbeiten entlang der Autobahn können allerdings an einem Tag erledigt werden.

Die nächste Sperrung der A8 am Albabstieg Richtung Stuttgart zwischen Merklingen (Alb-Donau-Kreis) und Mühlhausen (Kreis Göppingen) steht am Sonntag zwischen 5 Uhr und 20 Uhr an. Wie die zuständige Autobahn Südwest weiter mitteilt, entfalle diesmal aber die ursprünglich auch für Samstag geplante Sperrung. Die Forst- und Gehölzarbeiten entlang der Autobahn seien am vergangenen Wochenende schon so weit vorangetrieben worden, dass nur noch ein weiterer Tag für die Arbeiten notwendig sei, so eine Sprecherin der Autobahn GmbH.

Dem Navi gefolgt und Absperrungen weggeschoben

Die Sperrung der A8 am Drackensteiner Hang in Richtung Stuttgart hatte am vorigen Wochenende für ein Verkehrschaos gesorgt. Anwohner und Autofahrer waren genervt. Es habe Autofahrer gegeben, die sich - entgegen den Beschilderungen - auf ihre Navigationssysteme verlassen hätten. Die Fahrzeuge seien dann teils auf gesperrte Straßen gelotst worden, hieß es von der Autobahn GmbH.

Sperrung der A8: So sollen Staus verhindert werden

Diesmal soll es möglichst nicht zu unnötigen Beeinträchtigungen kommen, heißt es. Deshalb werden für den kommenden Sonntag noch mehr Schilder aufgestellt, die die Verkehrsteilnehmer auf die offizielle Umleitungsstrecke U6 führen sollen.

Außerdem wird in bestimmten Bereichen kontrolliert, ob die Fahrzeuge auf den ausgewiesenen Strecken fahren. So soll diesmal verhindert werden, dass auch gesperrte Straßen genutzt oder gar Sperrvorrichtungen weg geschoben werden, so der Autobahnbetreiber.

Drackensteiner Hang A8: Auch Felsschutt wird weggeräumt

Es müssen auch an diesem Sonntag nochmal Gehölze und Bäume teils gefällt werden. Weil gefällte Bäume auch auf die Autobahn rutschen könnten, muss die Strecke jedes Mal gesperrt werden. Zudem benötigen schwere Geräte den Platz auf der Straße. Die Bäume werden per Hubschrauber abtransportiert, weil das Gelände so unwegsam ist.