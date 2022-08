Am Donnerstag beginnt eine Sperrung der A8 in Richtung Stuttgart zwischen Merklingen und Mühlhausen. Autofahrern wird geraten, den Umleitungen zu folgen und nicht dem Navi.

Bis Montag wird auf vier Kilometern ein neuer Fahrbahnbelag aufgebracht. Weil die Fahrbahn am Albabstieg recht eng ist, müsse die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart für die Erneuerung gesperrt werden. Die Sperrung dauert von Donnerstag, 11.8., um 22 Uhr bis voraussichtlich Montagmorgen um 5 Uhr. Es werde rund um die Uhr gearbeitet, so die Autobahn GmbH Südwest.

Örtliche Umleitung während der Sperrung der A8 über die U6

An der Anschlussstelle Merklingen (Alb-Donau-Kreis) wird der Verkehr über die U6 umgeleitet. Der überregionale Verkehr werde ab Ulm-West über die B10 und die B313 geführt, eine weiträumige Umfahrung sei ab dem Kreuz Ulm-Elchingen über die A7 und die A6 möglich.

Die Autobahn-Betreiber raten davon ab, Routenempfehlungen des Navis zu folgen, um Nebenstrecken und Anwohner nicht zu überlasten. Außerdem riskiere man, an Tagesbaustellen hängen zu bleiben.

Die A8 ist ab Donnerstagabend zwischen Merklingen und Mühlhausen voll gesperrt. Thomas Heckmann

A8 wird am Drackensteiner Hang an zwei weiteren Wochenenden gesperrt

Im August und im September sind am Drackensteiner Hang Rodungen geplant. Da die gefällten Bäume per Hubschrauber abtransportiert werden, muss die A8 am 17. und 18. September und am 24. und 25. September aus Sicherheitsgründen ebenfalls voll gesperrt werden. Die Rodungen seien für Felssicherungsarbeiten im kommenden Jahr nötig, so die Autobahn GmbH Südwest.