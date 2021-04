SWR SWR - Petra Volz

Mit oder ohne Mikro?

IMMER MIT, weil nur MIT Radio direkt ins Ohr geht und weil die Stimme nicht lügen kann – außer beim Schwimmen: Da OHNE Mikro. Da nur Rauschen im Ohr.

Neigschmeckt oder aus dem Ländle?

Na glar, aus’m Ländle: Mit Funkhausblick geboren – in Esslingen am Neckar, aufgewachsen mit Dreikaiserbergeblick in Göppingen, studiert an der Hochschule der Medien in Stuttgart, jetzt gerade noch so im Ländle: Wenige Meter von der Ländlesgrenze entfernt – in Ulm.



Kaffee oder Tee?

Bloß keinen Kaffee! Zu bitter! Lieber heiße Schokolade – oder – ja, auch Tee (aber keinen schwarzen).



Buch oder CD?

Beides! Auch mal gleichzeitig. Aber lieber: Radio!



Sprint oder Marathon?

Beides! Sprint nur die Treppe hoch. Halb-Marathon. Ich schwimme, radle und wandere aber auch gerne. Bewegung – und draußen: Immer gut.

Berge oder Meer?

Tja, entschiedenes: Beides! Mare e monti. Lieblingsinsel: Fuerteventura. Sonne, Sand, Salz, Wind, Wasser – meine Elemente zum Glücklichsein.

Vesper oder 5-Gänge-Menü?

Beides lecker! Wenn Zeit bleibt, am liebsten selbst Gebackenes, Gekochtes – und am liebsten ohne Rezept – um neue Geschmackskombinationen zu testen.

Glas halbvoll oder halbleer?

Wieso nicht ganz voll…? Genug ist zu wenig! „Nimm Dir das Leben und lass es nicht mehr los!“ (Udo Lindenberg)