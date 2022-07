Straße am Ulmer Hauptbahnhof wird erneut für Autos gesperrt

per Mail teilen

Wegen Pfuschs am Bau muss die Straße vor dem Ulmer Hauptbahnhof einen Monat lang für Autos gesperrt werden. Nur Busse und Straßenbahnen befahren die Strecke weiterhin.

Die Durchfahrt für Autos vor dem Ulmer Hauptbahnhof auf der Friedrich-Ebert-Straße wird erneut für einen Monat gesperrt. Grund sind laut Stadtverwaltung Dellen im Straßenbelag, dort wo die Busse in den Haltestellen anfahren und bremsen. Der Pfusch am Bau zeigte sich durch die Sommerhitze. Nun gibt es Nachbesserungsarbeiten, so die Stadt.

Die Stadt spricht von Pfusch am Bau: Weil sich in der Hitze der Asphalt in der Busspur verformt hat (im Bild unten rechts), sind Bauarbeiten fällig. Für Autofahrer wird die Friedrich-Ebert-Straße einen Monat lang gesperrt - dort fahren dann die Busse. SWR Torsten Blümke

Tiefgarage und Parkhaus bleiben erreichbar

Der Busverkehr wird ab 26. Juli bis Ende August auf die Fahrspur für die Autos verlegt: provisorische Haltestellen werden eingerichtet, die Durchfahrt für Autos komplett gesperrt, die Straßenbahnen können weiterfahren. Das Parkhaus Deutschhaus und die Tiefgarage am Bahnhof bleiben von Süden her erreichbar. Anwohner müssen zeitweise mit nächtlichem Baulärm rechnen. Zusätzliche Baukosten entstehen der Stadt Ulm durch die Nachbesserungsarbeiten nicht, heißt es.