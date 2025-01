Silvesternacht-Attacken auf Polizisten in Ulm und Gmünd

In Schwäbisch Gmünd sind in der Silvesternacht Polizisten mit Feuerwerksraketen beschossen und verletzt worden. In Ulm wurden mehrere Beamte angegriffen. Außerdem gab es einige Brände.

Auch wenn die Polizei weitgehend von einem "ruhigen Verlauf" der Silvesternacht zwischen Ostalb und Oberschwaben spricht, es gab auch hier unschöne Begleiterscheinungen. In Schwäbisch Gmünd und Ulm wurden Polizisten attackiert.

Bei Polizeikontrolle mit Raketen beschossen

In Schwäbisch Gmünd wurden gegen 00:20 Uhr drei Polizeibeamte leicht verletzt. Sie wollten eine Personenkontrolle durchführen und wurden dabei gezielt mit Feuerwerksraketen beschossen. Eine Rakete explodierte unmittelbar neben den Beamten, wodurch drei Polizisten ein Knalltrauma erlitten. Zwei bislang unbekannte Jugendliche konnten zu Fuß fliehen.

Angriff auf Polizisten in der Ulmer Innenstadt

In Ulm wurde die Polizei gegen 02:30 Uhr zu einer Schlägerei vor einem Club in der Fußgängerzone gerufen. Dort trafen sie auf einen 29-Jährigen, der sofort aggressiv gegenüber den Polizisten war, heißt es im Polizeibericht. Er versuchte zunächst, einem Beamten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Der Angreifer wurde zu Boden gebracht. Er trat einem weiteren Beamten gegen das Bein. Derart in Rage musste der Mann fixiert und an Händen sowie Füßen gefesselt werden.

Randale auf dem Polizeirevier

Auf dem Polizeirevier Ulm-Mitte versuchte er noch, einen Polizisten zu beißen. Den Rest der Nacht musste der 29-Jährige dann in der Zelle verbringen. Er muss sich nun unter anderem wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

Brand einer Gartenhütte in Vöhringen

In Vöhringen (Kreis Neu-Ulm) ist der Nacht eine Gartenhütte abgebrannt. Laut Polizei hat ein Hausbewohner bereits abgebrannte Feuerwerkskörper entsorgt, die offenbar noch glimmten. Benachbarte Häuser wurden sicherheitshalber geräumt. Eine Anwohnerin erlitt einen Schock. Durch die Hitze des Brandes wurden mehrere Fenster, Rollläden, Fassaden und auch Hecken beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 40.000 Euro. Nach den Löscharbeiten konnten die Bewohner zurück in ihre Wohnungen.

In Erolzheim (Kreis Biberach) musste die Feuerwehr einen Brand im Außenbereich einer Gaststätte löschen, der offenbar durch eine verirrte Rakete verursacht wurde. Allgäu-Online-Verlag, Thomas Pöppel

Gaststätte in Erolzheim verraucht

In Erolzheim (Kreis Biberach) entzündete eine verirrte Feuerwerksrakete nach ersten Erkenntnissen Laub im Außenbereich einer Gaststätte. Das Feuer entwickelte sich so stark, dass Räume im ersten Obergeschoss des Gasthauses verraucht wurden. Auch die Außenfassade wurde beschädigt. Die Feuerwehr Erolzheim konnte den Brand rasch löschen, musste aber das gesamte Gebäude mit einer Wärmebildkamera nach möglichen Brandnestern absuchen. Verletzt wurde niemand.

Zwölf Brände im Ostalbkreis

Im Ostalbkreis wurden der Polizei in der Silvesternacht zwölf kleinere Brände von Hecken, Mülleimern und Altkleidercontainern gemeldet. Außerdem brannte gegen 00:30 Uhr in Oberkochen ein Auto aus. In allen Fällen ist davon auszugehen, dass die Brände durch Feuerwerkskörper ausgelöst wurden, so die Polizei.