Mehrere Menschen sind am Freitagabend in Laichingen (Alb-Donau-Kreis) bei einer Schlägerei verletzt worden. Auslöser war ein Livestream auf TikTok.

Weltweit nutzen viele Menschen das Videoportal TikTok, um sich kurze Videos zur Unterhaltung anzusehen. In Laichingen endete ein Livestream auf der Plattform am Freitagabend in einer Schlägerei.

Ausgangspunkt Livestream

Ein 29 Jahre alter Mann hat am Freitagabend auf TikTok einen Livestream gestartet. Mehrere Menschen hatten sich daraufhin zugeschaltet. Sie vereinbarten ein Treffen auf dem Marktplatz in Laichingen.

Dieses Treffen fand kurze Zeit später statt, wie viele Menschen sich trafen, kann die Polizei nicht sagen. Vor Ort kam es dann zu einem Handgemenge, das sich kurze Zeit später auflöste.

Aus Streit wird Schlägerei

Daraufhin trennten sich die Streitenden. Kurze Zeit später traf die Gruppe wieder auf den 29-Jährigen. Dabei kam es vor der Wohnung des Mannes zur Schlägerei. Dabei wurden fünf Menschen verletzt, drei von ihnen so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Darunter war auch ein Kind. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.