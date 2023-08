Die Polizei hat am Freitagmittag in der Ulmer Weststadt einen bewaffneten Mann festgenommen. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, handelte es sich um eine Schreckschusswaffe.

Aufregung am Freitagmittag in der Ulmer Weststadt: Einem Zeugen war auf der Straße ein anscheinend bewaffneter Mann aufgefallen. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen den Bewaffneten kurze Zeit später fest. Bei der Waffe handelte es sich laut Mitteilung der Polizei von Freitagnachmittag um eine Schreckschusswaffe. Mann mit Waffe in Ulm soll versucht haben, Auto zu stehlen Der Zeuge hatte der Polizei berichtet, dass der Mann die Waffe zuvor mehrfach auf sich selbst gerichtet habe. Er soll nach ersten Ermittlungen bereits am Vormittag versucht haben, bewaffnet ein Auto zu stehlen. Mehrere Polizeistreifen waren im Einsatz, sie riegelten die betreffenden Straßen in der Ulmer Weststadt ab. Auch Spezialkräfte der Polizei waren vor Ort. Bewaffneter Mann festgenommen - Hintergründe unklar Der Mann habe sich ohne Widerstand festnehmen lassen, hieß es weiter. Für die Bevölkerung bestand laut Polizei keine Gefahr. Der Mann werde derzeit vernommen, teilte die Polizei am Freitagnachmittag weiter mit. Zum Hintergrund der Tat gibt es noch keine Informationen.